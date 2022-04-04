Прем'єр Японії вимагає покарати РФ за військові злочини

Прем'єр-міністр Японії Кішида Фуміо закликав світову спільноту до жорсткої реакції на воєнні злочини російської армії у Бучі та інших містах Київської області, про які стало відомо після відступу ЗС РФ.﻿ Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій у понеділок, 4 квітня, посольством країни на його, повідомляє Новое время.

"Я глибоко шокований надзвичайно жахливими діями, вчиненими проти мирного населення у передмісті Києва. Вбивство невинних громадян є порушенням міжнародного гуманітарного права та вчинком, який неможливо пробачити та різко засудженим. Росія однозначно має понести за це сувору відповідальність" , — наголосив Фуміо на сторінці у Facebook.

За останніми даними, російські війська за час свого перебування в Бучі вбили щонайменше 340 людей.