Кличко закликав киян відтермінувати повернення до столиці
Мер Києва Віталій Кличко закликав не повертатись у столицю до кінця цього тижня. Про це він заявив в ефірі телемарафону.
Кличко зазначив, що відтермінувати приїзд потрібно з метою безпеки.
Він додав, що наразі в Київській області цілодобово діє комендантська година та є велика кількість блокпостів, а частина територій замінована російськими окупантами. Також зберігається загроза ракетних обстрілів.
"Прохання до кінця цього тижня відтермінувати повернення (в Київ - ред.). Звертаюся до кожного. Розумію, що всі втомилися, хочуть повернутися до своїх домівок, але виключно з метою безпеки за кожного з вас, таким є звернення до вас. Прислухайтесь до рекомендацій", - сказав Кличко.