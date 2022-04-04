Кличко закликав киян відтермінувати повернення до столиці

Мер Києва Віталій Кличко закликав не повертатись у столицю до кінця цього тижня. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Кличко зазначив, що відтермінувати приїзд потрібно з метою безпеки.

Він додав, що наразі в Київській області цілодобово діє комендантська година та є велика кількість блокпостів, а частина територій замінована російськими окупантами. Також зберігається загроза ракетних обстрілів.