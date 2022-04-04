Міноборони: окупанти готуються захопити Харків

Російські окупаційні війська готуються оточити українські сили Операції Об'єднаних сил та захопити Харків, повідомляє УНІАН.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Триває широкомасштабна збройна агресія Росії проти нашої держави. Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, аби оточити угруповання ООС та заволодіти містом Харків" , – заявив Мотузяник.

Також речник зазначив, що Росія продовжує застосовувати високоточне озброєння для знищення об'єктів критичної інфраструктури України, вживає заходи з формування та переміщення додаткових підрозділів зі складу Східного та Центрального військових округів збройних сил Росії для участі у бойових діях на території України.

"Противник посилює угруповання військ Західного та Південного військових округів у Слобожанському і Донецькому операційних районах. Робить це як за рахунок перекидання військ з інших військових округів, так і шляхом залучення підрозділів свого мобілізаційного резерву" , – заявив спікер Міноборони.

Крім того, за його словами, ворог налагоджує маршрути логістичного забезпечення угруповання військ, створює запаси боєприпасів, ракет та паливно-мастильних матеріалів, а також здійснює підготовку медичних установ для прийому великої кількості поранених.