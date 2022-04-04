Венедиктова: в Україні зафіксовано понад 7000 військових злочинів

Після російського вторгнення правоохоронці зафіксували понад сім тисяч військових злочинів. Про це заявила у телеефірі генпрокурор Ірина Венедиктова, повідомляє Укрiнформ.

Вона розповіла, що спільні слідчі групи, які складаються із представників Нацполіції, Служби безпеки Державного бюро розслідувань, фіксують злочини поблизу місць воєнних дій.

"Крім того, у нас працює портал warcrime.gov.ua, на якому всі громадяни можуть надавати свої відомості про військові злочини. Їх зараз понад сім тисяч" , - сказала вона.

Венедиктова додала, що прокуратура зацікавлена в індивідуальному покаранні, тому в рамках кримінальних справ "рухатиметься від звичайного солдата до вищого керівництва" Росії. Генпрокурор також розповіла, що на всіх пунктах пропуску працюють прокурори, які опитують українських біженців щодо виявлення військових злочинів.

"У перші тижні люди просто тікали від війни. А вже третього-четвертого тижня пішли справжні жертви — люди, які втратили рідних, будинки, все своє мирне життя. Тому ми працюємо з тим, щоб допитати цих людей, у рамках кримінальних проваджень надати їм статус потерпілих. Це дуже важливо для наших громадян. Вони отримають додаткові права. І ми робимо так, щоб не лише покарали, а щоб кожен українець, який зазнав втрат від війни, отримав компенсацію" , - зазначила Венедиктова.

Найгірша ситуація у зв'язку із жертвами серед мирних жителів у Бородянці, повідомила генпрокурор.

"Ми можемо предметно говорити про Київську область, тому що вчора ми отримали доступ до неї. І відпрацьовуємо Ірпінь, Бучу, Ворзель. Насправді щодо людей, за жертвами найгірша ситуація у Бородянці. Я думаю, що ми окремо говоритимемо про Бородянці. Там є про що говорити" , - сказала вона.

При цьому Венедиктова не уточнила, про яку кількість жертв серед мирних жителів Бородянки йдеться.