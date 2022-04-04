Президент ЄК підтвердила відправлення слідчих груп на Київщину

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн під час телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським підтвердила, що ЄС готовий направити слідчі групи, щоб зафіксувати воєнні злочини, повідомляє Новое время.

"Я говорила з президентом Володимиром Зеленським про звірячі вбивства мирних жителів у Бучі та інших місцях України" , - написала вона у Twitter.

Вона наголосила, що Євросоюз готовий направити спільні слідчі групи для документування воєнних злочинів у координації із генеральним прокурором України.

У перші дні квітня у звільнених від окупантів містах та селищах кількох українських областей почали документувати злочини російських окупантів, зокрема масові вбивства та тортури цивільних.