ОВА: територію Сумщини зачищають від ворога

На території Сумської області вже немає захоплених росіянами населених пунктів, однак досі в регіоні лишаються окремі групи ворожих військ, іде їхня зачистка.﻿ На кордоні з боку Росії продовжуються скупчення техніки і сил РФ. Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в ефірі єдиного інформаційного марафону низки телеканалів, повідомляє Укрiнформ.

«На даний момент окупованих населених пунктів немає, росіяни вивели основну частину своєї техніки, бронетехніки, артилерію за межі Сумської області на територію Російської Федерації. Але залишаються ще поодинокі підрозділи, невеликі групи російських військових - зараз їх виловлюють, добивають наші ЗСУ спільно з Територіальною обороною. Іде зачистка всієї території області» , - сказав він.

За словами очільника Сумщини, українськими бійцями було знайдено і ліквідовано декілька ворожих підрозділів, забрано трофейну техніку, серед яких медичний «Тигр», «Тайфун», танки, бойові машини піхоти тощо.

«Поки що говорити про те, що територія області повністю на 100% звільнена від російських військ, ми не можемо, але основна частина відійшла» , - пояснив Живицький.

Він також розповів, що росіяни підірвали міст через річку Сейм і тим самим відрізали можливості для відходу іншим своїм же підрозділам, які не встигли вийти.

Голова ОВА зауважив, що зараз в небезпеці залишається Конотопський район, решта території області зачищена, проте наголосив, що прикордонний статус області, яка має 564 км кордону з загарбницькою Росією, не дозволяє заспокоюватися, загроза залишається.