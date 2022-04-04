Рівненська ОДА: в області відкриваються дитсадки з бомбосховищами
В Рівненській області з вівторка, 5 квітня відкриють дитячі садки. Про це заявив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль, повідомляє Новое время.
За його словами, йдеться лише про дежурні дошкільні заклади. Їх перелік зараз визначається у консультаціях із керівниками ДНЗ.
"Відкрити заклад можна лише за умови наявності захисної споруди (укриття) і дотримання санітарно-епідеміологічних вимог й температурного режиму", — написав він.