Переважна кількість біженців хочуть повернутися до України

Абсолютна більшість українських біженців (79%) планують повернутися до України після закінчення війни. Ще 10% опитаних не планують, а 11% - вагаються з відповіддю.﻿ Про це свідчать дані соцопитування від Рейтинг, повідомляє Новое время.

Третина (35%) опитаних вважають достатньою допомогу міжнародної спільноти в Україні, 43% - недостатньою, а 23% - не визначилися з відповіддю на це питання.

Абсолютна більшість (89%) опитаних вірять у те, що Україна переможе у цій війні, лише 1% дають негативну відповідь (10% - вагаються з відповіддю).

Дії державного керівництва України під час російської агресії 78% респондентів оцінюють позитивно, лише 2% – негативно (20% не змогли оцінити).

Опитування проводилося Центром Разумкова на пунктах пропуску через державний кордон України у Закарпатській області (пункти пропуску Ужгород, Малий Березний та Чоп (Тиса). Було опитано громадян України у віці від 16 років, які перетинали кордон України у зв'язку з військовими діями. З 15 березня по 1 квітня 2022 року було опитано 101 респондента, який перетинав державний кордон пішки або автомобільним транспортом.