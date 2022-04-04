Розробник World of Tanks залишає РФ та Білорусь
Білоруська компанія-розробник ігор Wargaming, яка популярна серією ігор World of Tanks, оголосила про припинення діяльності в Росії та Білорусі. Про це йдеться у заяві компанії у Facebook, повідомляє Корреспондент.
Зазначається, що компанія вже розпочала процес закриття студії у Мінську. Відомо, що раніше Wargaming передала ігровий бізнес у РФ та Білорусі під управління Lesta Studio.
"Компанія не отримає прибутку від цього процесу ні сьогодні, ні в майбутньому. Навпаки, ми очікуємо на значні збитки в результаті цього рішення. Незважаючи на масштабність цього рішення, ми як компанія впевнені в майбутньому нашого бізнесу і прагнемо надавати нашим гравцям якісні ігри", - заявили у компанії.