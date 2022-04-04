Розробник World of Tanks залишає РФ та Білорусь

Білоруська компанія-розробник ігор Wargaming, яка популярна серією ігор World of Tanks, оголосила про припинення діяльності в Росії та Білорусі. Про це йдеться у заяві компанії у Facebook, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що компанія вже розпочала процес закриття студії у Мінську. Відомо, що раніше Wargaming передала ігровий бізнес у РФ та Білорусі під управління Lesta Studio.