Мер: у Маріуполі досі перебуває близько 130 тис жителів

У заблокованому російськими окупантами Маріуполі досі перебувають близько 130 тисяч людей, які не можуть виїхати через дії російської армії. Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко на брифінгу в Медіа-центрі Україна, повідомляє Українська правда.

"130 тисяч цивільного населення перебуває в Маріуполі. Ворог знищив всі наші комунальні автобуси. Їх спочатку було 150, потім 100, потім 50, тепер нуль. Все знищено. З 13 березня без режиму тиші нам вдалось відрити коридор, щоб люди хоча б на приватних автівках могли виїхати з міста та доїхати до Бердянська. І сьогодні цей маршрут працює, але з перебоями. Коридор з Бердянська на Запоріжжя також працює, але дуже складно" , - сказав Бойченко﻿.

За даними мера, близько 90 тисяч маріупольців змогли виїхати через Бердянськ на Запоріжжя. Навколо міста у селах розташувались приблизно 70 тисяч маріупольців. Бойченко додав, що російська армія тотально блокує всі спроби України доставити до Маріуполя гуманітарні вантажі. Також окупанти частково крадуть гуманітарну допомогу, яку намагаються передати з України, а потім роздають нібито від свого імені. Мер наголосив, що загарбники також не пропустили жоден автобус, який мав би доїхати до Маріуполя для евакуації мешканців. 15 автобусів не пропускають у Василівці Запорізької області.