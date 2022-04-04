Італія заявила, що підтримає санкції проти газу з РФ

Влада Італії не має наміру блокувати можливі санкції проти постачання російського газу. Про це заявив глава МЗС Італії Луїджі ді Майо, повідомляє Новое время.

"Італія готова запровадити санкції проти російського газу, особливо після звірств у Бучі. Італія, - також сказав ді Майо, - не накладе вето на санкції проти російського газу" , - цитує агентство ANSA слова міністра під час зустрічі з колегами з Хорватії та Словенії.

Він також додав, що Італія також виступає за обмеження цін на газ.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв прискорити роботу ЄС над подальшими санкціями проти РФ після фактів різанини, що відкрилися російськими окупантами в Бучі.

Голова Європейської ради Шарль Мішель також заявив, що влада ЄС веде підготовку до нових санкцій проти Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав парламент Італії підтримати повне ембарго для Росії.