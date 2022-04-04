Литва відкликає з Росії свого посла

Уряд Литви вирішив скоротити дипломатичне представництво у Росії. Литва відкликає свого посла з Москви та закриває російське консульство у Клайпеді. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Корреспондент.

Також, за його словами, Литву має залишити посол Російської Федерації.

"У відповідь на російську агресію, що триває проти суверенної України та звірства, вчинені російськими збройними силами в різних окупованих українських містах, литовський уряд прийняв рішення скоротити рівень дипломатичного представництва" , - цитують литовські ЗМІ слова Ландсбергіса.

Міністр заявив, що Литва поінформувала партнерів ЄС і НАТО про це рішення і закликала їх зробити те саме.

Від імені Литви Габріелюс Ландсбергіс ще раз закликав Росію припинити військову агресію проти України та вивести свої війська з її території.