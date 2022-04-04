США мають намір усунути РФ з Ради ООН з прав людини

Сполучені Штати Америки звернуться до Генеральної Асамблеї ООН з проханням виключити Росію з Ради з прав людини.﻿ Про це під час виступу в Бухаресті заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє УНІАН.

"Участь Росії в Раді з прав людини - це фарс. І це неправильно, тому ми вважаємо, що прийшов час Генеральній Асамблеї ООН проголосувати за їхнє виключення" , - сказала вона.

Заява прозвучала після того, як зі звільненої Бучі почали надходити фото і відеоматеріали, що свідчать про масові вбивства мирних жителів російськими окупантами.

"Моє послання тим 140 країнам, які мужньо об'єдналися, таке: зображення з Бучі і руйнування по всій Україні вимагають, щоб ми тепер підкріплювали наші слова діями" , - сказала Томас-Грінфілд.

Рада ООН з прав людини не може приймати рішення, що юридично зобов'язують, але її рішення є важливим політичним посланням, до того ж вона може санкціонувати розслідування.

Більшість у дві третини голосів Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, що складається зі 193 членів, може виключити РФ з Ради за постійне вчинення грубих і систематичних порушень прав людини.