ОВА: Житомирщину звільнено від військ РФ

На Житомирщині ворог був відкинутий і станом на 4 квітня російських окупаційних військ на території області немає. Про це заявив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, повідомляє Українська правда.

"Ми поетапно відкидали ворога за ті рубежі, де він стояв. І сьогодні я хочу сказати, що російських окупаційних військ у Житомирській області немає. Вони пішли з Народицької територіальної громади, де були окопані. Пішли, частково залишивши свою техніку, боєприпаси. також пішли, замінувавши приватні будинки, ліси…" , - сказав Бунечко ﻿

Бунечко наголосив, що війна не закінчилася, просто ворог передислокує сили та засоби. Очільник ОВА відзначив небезпеку, яку несуть заміновані теориторії та загрозу можливих ракетних обстрілів.