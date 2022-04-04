Міськрада повідомила про гуманітарні проблеми окупованого Херсона

У Херсоні закінчується борошно для випікання хліба, є проблеми з ліками та паливом.﻿ Про це повідомляє пресслужба Херсонської міськради, повідомляє Новое время.

"Херсон оточений окупантами. Ми не можемо виїхати. До нас не можуть заїхати. У місті закінчується борошно для випікання хліба, проблеми з ліками та паливом" , — сказано у повідомленні.

Крім того, у міськраді заявили, що у місті зупинилися підприємства, багато хто втратив роботу.