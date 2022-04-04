Міськрада повідомила про гуманітарні проблеми окупованого Херсона
У Херсоні закінчується борошно для випікання хліба, є проблеми з ліками та паливом. Про це повідомляє пресслужба Херсонської міськради, повідомляє Новое время.
"Херсон оточений окупантами. Ми не можемо виїхати. До нас не можуть заїхати. У місті закінчується борошно для випікання хліба, проблеми з ліками та паливом", — сказано у повідомленні.
Крім того, у міськраді заявили, що у місті зупинилися підприємства, багато хто втратив роботу.
"Але! — міська влада допомагає людям, які не можуть купити собі їжу. Херсонці підтримують один одного, організовуючи пункти взаємодопомоги, виходять на суботники, прибирають місто", — сказано у повідомленні.