Міськрада повідомила про гуманітарні проблеми окупованого Херсона

Міськрада повідомила про гуманітарні проблеми окупованого Херсона

У Херсоні закінчується борошно для випікання хліба, є проблеми з ліками та паливом.﻿ Про це повідомляє пресслужба Херсонської міськради, повідомляє Новое время.

"Херсон оточений окупантами. Ми не можемо виїхати. До нас не можуть заїхати. У місті закінчується борошно для випікання хліба, проблеми з ліками та паливом", — сказано у повідомленні.

Крім того, у міськраді заявили, що у місті зупинилися підприємства, багато хто втратив роботу.

"Але! — міська влада допомагає людям, які не можуть купити собі їжу. Херсонці підтримують один одного, організовуючи пункти взаємодопомоги, виходять на суботники, прибирають місто", — сказано у повідомленні.

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