Ірландська Kerry Group зупинила діяльність у РФ та Білорусі

Харчова компанія Kerry Group з головним офісом в Ірландії заявила, що останні декілька тижнів скорочувала роботу у РФ та Білорусі та припинила їх повністю.﻿ Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє Економічна правда.

"Kerry Group постійно спостерігає за ситуацією, що розгортається в Україні, і ми в жаху через ескалацію гуманітарної кризи. За останні кілька тижнів група скоротила діяльність у Росії та Білорусі. Після тривалих консультацій із зацікавленими сторонами група сьогодні оголосила, що призупиняє свою діяльність у Росії та Білорусі" , – повідомили у Kerry Group.

Компанія зазначила, що продовжуватиме платити працівникам та виконувати юридичні зобов’язання.

Kerry оперує у сфері смаку та харчування на ринках харчових продуктів, напоїв та фармацевтичної продукції. У 2012 році компанія викупила харчову частину бізнесу агрогіганта Cargill. Kerry торгується на Лондонській біржі та володіє десятком харчових брендів, зокрема у Британії.