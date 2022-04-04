В ООН створили комісію для розслідування злочинів РФ в Україні

Рада ООН з прав людини у понеділок, 4 квітня, більшістю голосів підтримала резолюцію, яка засуджує злочини Росії в Україні. Також створено комісію для їх розслідування, повідомляє Корреспондент.

"Наш загальний обов'язок - забезпечити підзвітність, зобов'язавши документувати та перевіряти злочини Росії та ідентифікувати винних" , - цитує DW заявила посол України в ООН у Женеві Євгенія Філіпенко перед початком голосування.

Резолюцію про початок розслідування злочинів Росії підтримали 32 із 47 країн-членів Ради. Проти проголосували лише дві держави - РФ та Еритрея, 13 утрималися, зокрема й Китай.