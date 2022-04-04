Румунія відкриває бездозвільний проїзд для українських перевізників

Румунія вводить для українських перевізників режим проїзду без дозволів, який почне діяти опівночі 5 квітня. Про це заявив перший заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, повідомляє Економічна правда.

"Кілька хвилин тому отримали офіційне підтвердження румунських колег на наш запит про повне скасування всіх видів міжнародних дозволів для українських перевізників. Скасування дозволів почне діяти опівночі" , - сказав він.

Найєм зазначив, що в умовах закриття кордонів з Росією це дозволить українським перевізникам скористатися альтернативним маршрутом повернення транспортних засобів, вантажів та водіїв з території Азербайджану, Туркменістану та Узбекистану.

Мінінфраструктура заявила про спрощення правил видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення.

В даний час діє бездозвільний проїзд усіх гуманітарних вантажів із Молдовою, Словенією, Австрією, Чехією, Польщею, Німеччиною, Нідерландами та Литвою. До півночі такі самі умови діють із Румунією.