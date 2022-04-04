CIT стверджує, що РФ перекидає техніку на схід України

Аналітики Conflict Intelligence Team отримали підтвердження того, що Росія перекидає війська з Київської області та резерви на схід України, повідомляє Новое время.

У Telegram-каналі﻿ CIT повідомляється, що 2 квітня в Білорусі зняли на відео ешелон із десантною технікою (БМД-2). Там можуть бути машини зі складу десантних частин або з'єднань, які брали участь в боях у Київській області (76-ї десантно-штурмової дивізії, 98-ї повітряно-десантної дивізії або 31-ї десантно-штурмової бригади). У базі даних російської залізниці зазначено, що ешелон йде на станцію Новий Оскол у Білгородській області — поряд із кордоном з Харківською областю України.

На станцію Валуйки, розташовану поблизу, прямує ешелон із Т-72Б3. Він виїхав з Єльні, де дислокований 59-й танковий полк 144-ї мотострілецької дивізії. За кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну там також перебувала техніка 41-ї загальновійськової армії центрального військового округу. У CIT припустили, що ці танки не брали участь у вторгненні через несправність, а тепер їх відремонтували.

Фахівці CIT вважають, що техніка, швидше за все, прямуватиме на південь через Куп'янськ і Ізюм у напрямку Слов'янська Донецької області.

"Перекидання як виведених, так і, можливо, раніше не задіяних машин означає, що російське командування налаштоване серйозно, і що найближчими днями битва за Донбас стане тільки запеклішою" , - сказано в повідомленні.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупаційні війська проводять перегрупування на сході України і намагаються покращити тактичне становище на окремих напрямках на півдні. Українські захисники вже звільнили від окупантів Київську та Житомирську області.

Президент Володимир Зеленський казав, що російські війська хочуть захопити Донбас і південь України. Українські захисники посилюють оборону на східному напрямку та на Донбасі.