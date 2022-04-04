В Україні заблокували телеканали Порошенко

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) відключив мовлення українських телеканалів "Прямий" та "5 канал", які належать п'ятому президенту Петру Порошенку. Про це повідомляється у відкритому листі на сайті "Прямого". ЗМІ називають таке рішення незаконним, повідомляє UBR.

"Вранці в понеділок Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення вдався до незаконних дій та відключив мовлення проукраїнських, патріотичних телеканалів "П'ятий" та "Прямий", які співпрацюють зі ЗМІ з країн-союзників, зокрема, "Бі-бі-сі" та "Голос" Америки» , – сказано у заяві.

У КРРТ нібито не було підстав для такого рішення, оскільки Національна рада з питань телебачення та радіомовлення не видавала відповідного документа.

"У нас є всі підстави вважати, що мала місце незаконна нічна диверсія щодо відключення мовлення, відповідальність за якою несе директор концерну РРТ Кирило Данилов " , - заявили журналісти.

Колектив телеканалів звернувся до президента Володимира Зеленського із проханням дати належну оцінку діям концерну.