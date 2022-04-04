Байден закликав провести суд щодо військових злочинів РФ
Президент США Джо Байден заявив про необхідність провести суд із військових злочинів, скоєних Росією в Україні, повідомляє Корреспондент.
Як передає CNN, Байден назвав події у Бучі обурливими, а президента РФ Володимира Путіна – варваром.
"Ми повинні отримати всі деталі, щоб це могло бути реальним - провести судовий процес щодо військових злочинів", - наголосив він.
Крім того, президент США виступив за продовження постачання зброї Україні, і зазначив, що має намір продовжувати санкції проти РФ.
"Ми повинні продовжувати постачати Україну зброєю, яка їм необхідна для продовження боротьби", - зазначив Байден.