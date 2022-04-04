ГУР: російські військові не отримують обіцяних виплат

Міноборони України отримало документи, які підтверджують, що російські військові не отримують обіцяних грошей. Про це заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони, повідомляє Корреспондент.

У телеграмі, адресованій командирам дев'яти військових частин, висловлюється обурення у зверненнях російських військовослужбовців до центральних органів військового управління.

З телеграми випливає, що військовослужбовцям обмежують грошові виплати, обіцяючи натомість надати додаткові вихідні. Нарікати на відсутність фінансування заборонено, за подібні спроби порушують кримінальні справи.

З документів також випливає, що під час перевірки учасників російсько-української війни було виявлено солдатів-строковиків, незаконно спрямованих в Україну. При цьому немає вказівок повернути таких солдатів додому.

У документі, підписаному заступником командувача південним військовим округом Петром Гібертом, міститься припис скласти окремий список військовослужбовців, які відмовилися брати участь у бойових діях проти України.