Генштаб: росіяни мають великі втрати серед офіцерів

З 24 лютого представники військового командування ЗС РФ лише двічі оголошували втрати особового складу угруповання військ, що воює в Україні. При цьому ворог продовжує зазнавати втрат. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ, повідомляє Корреспондент.

"За наявною інформацією, втрати 20-ї мотострілецької дивізії (Камишин, Волгоградська область) 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, зокрема: 33-го, 255-го, 294-го мотострілецьких полків, які повернулися до пунктів постійної дислокації, склали 40% особового складу, озброєння та військової техніки. Як наслідок – значна частина військовослужбовців, яким вдалося повернутися, намагається звільнитися" , - йдеться у заяві.

Військові медичні установи Росії та Білорусі не дозволяють забезпечити лікування такої значної кількості поранених в Україні російських військових. Тому, наприклад, у Глушковому Курської області медперсонал центральної районної лікарні переведено на посилений режим чергування. Це пов'язано з тим, що з 29 березня по 2 квітня з території Сумської області до цієї лікарні надійшло близько 100 поранених окупантів.

У місті Ізюм військові РФ обладнали польовий шпиталь у приміщенні школи.

У Пологах Запорізької області росіяни захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. У приміщенні медзакладу залишилися лише поранені окупанти.

Загарбники мають великі втрати серед офіцерів, тому командування намагається заповнити їх брак шляхом офіцерів вищих військових навчальних закладів.

"У військовій академії зв'язку в Санкт-Петербурзі здійснюється термінова підготовка офіцерів до заміщення посад у бойових військових частинах" , - зазначили у Генштабі.

У місті Ізюм противник примусово вивозить місцевих жителів у РФ.

Навколо Нової Каховки на Херсонщині посилено пропускний режим на блокпостах. Загарбники примушують мирних жителів до інженерного обладнання позицій. Почастішали випадки незаконного вилучення транспортних засобів у населення.