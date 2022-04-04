У звільнених районах Київщини продовжили комендантську годину

У Броварському, Вишгородському та Бучанському районах Київської області, які були нещодавно звільнені від російських загарбників, знову продовжили комендантську годину. Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, повідомляє Корреспондент.

Посилена комендантська година триватиме до шостої години ранку 7 квітня.

"Дію посиленої комендантської години в населених пунктах Броварського, Вишгородського та Бучанського районів, що були звільнені від окупаційних військ, подовжено. Вона триватиме до 6:00 ранку 7 квітня" , - написав він у Telegram.

Павлюк наголосив, що такі заходи необхідні задля безпеки мешканців.