РФ заблокувала евакуаційну колону з Маріуполя

У понеділок гуманітарними коридорами евакуйовано 3376 людей, але росіяни порушували домовленості. Про це заявила голова МінТОТ Ірина Верещук, повідомляє Українська правда.

Зокрема, гуманітарними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 405 осіб. З них із Маріуполя – 1553 особи.

Також 805 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь.

"Колонна з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалася узгодженим маршрутом у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоно﻿го хреста, все ще заблокована в місті Мангуш. Окупаційні війська продовжують порушувати домовленості з нами та свої власні обіцянки" , - заявила Верещук. ﻿

З Лисичанська, Сєверодонецька, Рубіжного, Кремінного та Гірського у Луганській області вдалося евакуювати 971 особу.

Попри домовленості, російські окупаційні війська систематично порушували режим тиші під час евакуації на Луганщині.