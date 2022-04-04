Лавров заявив про шанси на угоду з українськими переговорниками

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров бачить реалізм у пропозиціях української переговорної групи та вважає, що є шанс на підписання угоди, повідомляє Українська правда.

За підсумками раунду переговорів, який відбувся у Стамбулі 29 березня, ми побачили появу реалізму у позиції української делегації. Реалізм щодо шляхів забезпечення безпеки України. Вже стало зрозуміло і київським представникам, що гарантії безпеки неможливо отримати в НАТО і що про вступ до НАТО слід забути. Шанси (на успіх у переговорах – ред.) є завжди. Москва налаштована на те, щоб усіма цими шансами скористатися" , - цитують російські "РИА Новости" слова Лаврова. ﻿

Також міністр побачив більше "реалізму" у пропозиціях України щодо статусу окупованих російськими військами Донбасу та Криму. За словами Лаврова, переговорні групи України та РФ "дуже інтенсивно" спілкуються через відеоформат.

Найголовніше, на його думку, що українські переговорники готові погодитися та визнати нейтральний та без'ядерний статус України.

Проте російський міністр додав, що поки що не розуміє, як ці пропозиції будуть оформлені юридично у міжнародній угоді. Лавров додав, що зустріч президентів України та РФ можлива лише після чіткого письмового договору.