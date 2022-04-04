Шмигаль розповів про виплати пенсій на окупованих територіях
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд робить усе можливе, щоб допомогти нашим людям. Голова уряду в інтерв'ю НВ прокоментував ситуацію з виплати пенсій на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Новое время.
"Звісно там, де є окупація, проблематика існує. Не можна говорити, що там усе райдужно. Там, де ми можемо платити на картки, найпростіше: у людини є картка, ми на неї перераховуємо. Коли у людей немає картки, коли пенсію привозила Укрпошта, там є проблема", — зауважив Денис Шмигаль.
Також він додав, що уряд намагається доставляти готівку у ті міста й містечка, які перебувають під окупацією або знаходяться в оперативному оточенні.
"Це величезні складнощі та ризик для тих людей, які здійснюють цю роботу. Відкрито зробити це неможливо, це йде неофіційним закритим способом. Ми робимо усе можливе, щоб допомогти нашим людям", — відзначив урядовий очільник.