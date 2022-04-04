Шмигаль розповів про виплати пенсій на окупованих територіях

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд робить усе можливе, щоб допомогти нашим людям.﻿ Голова уряду в інтерв'ю НВ прокоментував ситуацію з виплати пенсій на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Новое время.

"Звісно там, де є окупація, проблематика існує. Не можна говорити, що там усе райдужно. Там, де ми можемо платити на картки, найпростіше: у людини є картка, ми на неї перераховуємо. Коли у людей немає картки, коли пенсію привозила Укрпошта, там є проблема" , — зауважив Денис Шмигаль.

Також він додав, що уряд намагається доставляти готівку у ті міста й містечка, які перебувають під окупацією або знаходяться в оперативному оточенні.