Німеччина висилає 40 російських дипломатів

Берлін оголосив 40 російських дипломатів персонами нон грата. У Німеччині акредитовано 104 російських дипломатичних працівників. Про це у понеділок, 4 квітня, заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, повідомляє Корреспондент.

"Знімки з Бучі свідчать про неймовірну жорстокість з боку російського керівництва і тих, хто дотримується його пропаганди" , - написала очільниця зовнішньополітичного німецького відомства у Twitter.

Тому, за її словами, федеральний уряд ухвалив рішення оголосити небажаними значну кількість співробітників посольства Росії, "які щодня працювали тут, у Німеччині проти нашої свободи, проти згуртованості нашого суспільства".