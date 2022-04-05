НБУ повертає довоєнний валютний фінмоніторинг

НБУ повернув стандартні вимоги до банків щодо проведення ними належного аналізу та перевірки документів про валютні операції їх клієнтів, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

"Ураховуючи стійкість банківської системи та виклики воєнного часу, Національний банк визначив, що спрощені вимоги до валютного нагляду з 4 квітня 2022 року застосовуватимуться лише до низки операцій" , - пояснили там своє рішення.

Серед них: операції резидентів та нерезидентів для проведення мобілізаційних та інших заходів, визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення нацбезпеки та оборони, операції резидентів із виконання зобов’язань, які забезпечені держгарантією, операції МФО та деякі інші.

Спрощений валютний нагляд також залишається для операцій, сума яких не перевищує 400 тис. грн.

Національний банк із 24 лютого 2022 року дозволив банкам здійснювати валютний нагляд у спрощеному вигляді – без проведення додаткового аналізу документів про валютні операції клієнтів, джерела походження коштів, що використовуються для їх проведення, та ін.