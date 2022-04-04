Генпрокуратура: у звільненій Бучі знайшли катівню

Правоохоронці виявили у підвалі одного з дитячих санаторіїв Бучі місце, де російські військовослужбовці катували людей. Про це поінформував Офіс генерального прокурора, повідомляє Укрiнформ.

"Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у місті Буча. В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил російської федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх" , - йдеться на сторінці у Фейсбуці.

Зазначається, що наразі на місці злочину працюють прокурори та співробітники поліції. Вживаються всі заходи щодо встановлення обставини кожного воєнного злочину та осіб, причетних до російської агресії з метою притягнення їх до відповідальності.

к повідомлялось, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область визволені від російських загарбників. Українські військові, які увійшли до цих населених пунктів, виявили десятки жертв воєнних злочинів російських військ.

Серед них, зокрема, є зґвалтовані жінки, тіла яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоуправління, діти, літні люди, чоловіки. У багатьох – зв'язані руки, є сліди катувань, багато людей убиті пострілами у потилицю.