Пентагон: дві третини військ РФ довкола Києва покинули район

Близько двох третин російських військ, зосереджених навколо Києва, залишили цей район. Про це заявив журналістам у понеділок високопоставлений представник Пентагону, повідомляє Укрiнформ.

За його словами, війська, які залишили район навколо Києва, «направляються на північ» та «концентруються в білорусі».

«Ми як і раніше вважаємо, що їх буде переформовано, забезпечено, можливо, навіть посилено додатковими силами, а потім відправлено назад в Україну, щоб продовжити бойові дії в іншому місці» , — цитує CNN слова чиновника.

За оцінками США, ці війська будуть «застосовуватися у східній частині країни, у районі Донбасу».

«Наша краща оцінка, і це тільки оцінка – це те, що вони будуть застосовуватися в східній частині країни в районі Донбасу, але це лише оцінка», - сказав чиновник.

Щодо Маріуполя він зазначив, що запеклі бої там тривають і «немає жодних ознак того, що росіяни досягли будь-яких успіхів» у взятті міста.

Представник Пентагону також дав оцінку ситуації навколо Херсона.

«Ми оцінюємо, що в районі Херсона, про що ми говорили останні кілька днів, росіяни ніби затиснуті між Херсоном та Миколаєвом. Наразі ми оцінюємо, що вони набагато більше перейшли до оборони навколо Херсона» , — сказав він.

Чиновник додав, що російські військові, як і раніше, здійснюють понад 200 літако-вильотів на день, більшість їхніх авіаударів зосереджена в районі Ізюма.