Франція надсилає близько 30 російських дипломатів

Франція видворяє низку російських дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Про це йдеться в заяві прессекретаря МЗС Франції, повідомляє Укрiнформ.

"Сьогодні ввечері Франція вирішила видворити багатьох російських співробітників із дипломатичним статусом у Франції, діяльність яких суперечить нашим інтересам безпеки. Ця акція є частиною європейського підходу. Нашою головною відповідальністю завжди є забезпечення безпеки французів та європейців" , - йдеться у заяві.

За інформацією телеканалу BFMTV, йдеться про висилку близько 30 російських дипломатів.

Федеральний уряд Німеччини 4 квітня визнав 40 російських дипломатів "небажаними особами". Територію ФРН дипломати мають залишити протягом п'яти днів.

Раніше Литва у відповідь на злочини Росії в Україні оголосила рішення вислати російського посла. Також уряд Литви закриває представництво Росії у Клайпеді.

Уряд Бельгії 29 березня вирішив вислати 21 російського дипломата за шпигунство та діяльність, які загрожують безпеці країни. До аналогічних заходів вдалися й інші країни.