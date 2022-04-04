ФРН виділить кошти на розслідування різанини у Бучі та зброю

Німеччина дасть по 1 млн євро органам, які розслідуватимуть злочини російської армії в Україні, а також посилить постачання зброї. Про це заявила міністр закордонних справ Анналена Бербок у понеділок на брифінгу, повідомляє Укрiнформ.

За словами Бербок, Міжнародний кримінальний суд вже розслідує події в Бучі, і наразі треба подбати про збереження доказів, збір свідчень, аби вся правда стала відома світу. Тому Німеччина виділяє Міжнародному кримінальному суду додатково 1 млн євро, а також надає спеціалістів, наголосила політик.

«Ці військові злочини ﻿ не можуть залишитися нерозслідуваними» , - констатувала міністр.

Вона додала, що таку ж суму, 1 млн євро, ФРН надає незалежній слідчій комісії Ради з прав людини ООН.

«Неможливо закривати глава на те, що зґвалтування знову є засобом ведення війни» , - сказала Бербок.

Крім того, вона анонсувала подальше посилення обороноздатності України, адже «картини з Бучі та Маріуполя показують, що йдеться про життя та смерть мільйонів людей в Україні». Глава МЗС зазначила, що будуть вивчені подальші можливості щодо надання систем і засобів, які раніше не постачалися.

Третім кроком вона назвала суттєве посилення санкцій, щодо яких Берлін надав у Брюсселі чимало пропозицій.

Атака на Україну є не лише атакою на Європу, але на всю глобальну структуру безпеку, підкреслила Бербок.