У НБУ відзначили збільшення гривневих вкладів у банках

З початку війни та по 31 березня вклади юридичних та фізичних осіб у банках зросли на 28,1 мільярда гривень в еквіваленті. Гривневі вклади населення збільшились на 18%. Про це заявив заступник голови Національного банку Ярослав Матузка, повідомляє Корреспондент.

"Загалом обсяг коштів клієнтів зріс: станом на 31 березня маємо плюс 28,1 млрд грн в еквіваленті (за коштами юридичних та фізичних осіб у всіх валютах за фіксованим курсом) у порівнянні з початком війни – 24 лютого" , - розповів Матузка в інтерв'ю FinClub.

За його словами, кошти вкладників переважно акумулюються на гривневих поточних рахунках, термінові та валютні вклади скорочуються.

Як зазначив заступник голови Нацбанку, обсяги коштів підприємств скоротилися, оскільки значна частина коштів пішла на виплати зарплат та податків, а велика кількість підприємств припинила роботу.