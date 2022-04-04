Зеленський затвердив делегацію для переговорів з РФ

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію для участі у переговорах з РФ щодо підготовки та погодження проєкту договору про гарантії безпеки України. Про це йдеться в указі №211 від 4 квітня, повідомляє Корреспондент.

Так, головою делегації призначено нардепа Давида Арахамію. До складу делегації також увійшли міністр юстиції Денис Малюська, радник голови Офіса президента Михайло Подоляк, міністр оборони Олексій Резніков, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

Крім того, членами делегації призначено нардепів Андрія Костіна, Дмитра Лубинця та Рустема Умерова.

Експертами делегації будуть юрист-міжнародник Олександр Малиновський і посол України Олександр Чалий.

Наголошується, що главі делегації дозволяється за погодженням з міністром закордонних справ вносити зміни до складу делегації, а також залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації працівників держорганів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їхніми керівниками, науковцями та експертами.