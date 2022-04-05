У Пентагоні розповіли про нові пакети допомоги Україні
Лише протягом минулих вихідних в Україну прибуло військової допомоги США вартістю $800 млн, повідомляє Українська правда.
Таку заяву зробив речник Пентагону Джон Кірбі.
За його словами, ще один безпекової допомоги прибуде в Україну "протягом наступних 24 годин".
"Ми віддаємо пріоритет тим видам можливостей у тих поставках, які, як ми знаємо, найбільше потребують українцям: Javelins, Stingers, безпілотні літальні апарати, тому все це є пріоритетним", — уточнив речник Пентагону.
Він нагадав, що минулої п'ятниці США оголосили про ще один пакет "додаткових заходів допомоги" на суму $300 мільйонів доларів.
Кірбі додає, що ця техніка надійде не з американських запасів – її доведеться купувати у підрядників.
"Це додатковий інструмент підтримки України. І це не означає дефіциту, який міг би вплинути на готовість США",- резюмує він.