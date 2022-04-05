У Пентагоні розповіли про нові пакети допомоги Україні

Лише протягом минулих вихідних в Україну прибуло військової допомоги США вартістю $800 млн, повідомляє Українська правда.

Таку заяву зробив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, ще один безпекової допомоги прибуде в Україну "протягом наступних 24 годин".

"Ми віддаємо пріоритет тим видам можливостей у тих поставках, які, як ми знаємо, найбільше потребують українцям: Javelins, Stingers, безпілотні літальні апарати, тому все це є пріоритетним" , — уточнив речник Пентагону.

Він нагадав, що минулої п'ятниці США оголосили про ще один пакет "додаткових заходів допомоги" на суму $300 мільйонів доларів.

Кірбі додає, що ця техніка надійде не з американських запасів – її доведеться купувати у підрядників.