МВС: на Київщині задокументували вже 1200 воєнних злочинів

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що правоохоронці зафіксували на Київщині вже 1200 воєнних злочинів, повідомляє Новое время.

"За весь час війни затримано понад 600 диверсантів. Більше вонних злочинів зафіксовано на Київщині, їх зараз 1200" , - заявив Монастирський в ефірі українського телебачення.

Міністр закликав мешканців не поспішати повертатись на звільнені території. У містах та селищах залишилося багато розтяжок, нерозірваних мін та вибухонебезпечних предметів.