Airbnb відключив росіян та білорусів від своїх сервісів

Airbnb відключив росіян та білорусів від своїх сервісів
Фото: Ivan Radic

Сервіс з оренди житла Airbnb заборонив користувачам із Росії та Білорусі бронювати житло та надавати своє майно для гостей із інших країн, повідомляє Новое время.

Платформа повідомила, що всі бронювання з 4 квітня й пізніше будуть скасовані.

"Календарі оголошень в Росії та Білорусі заблоковані. Прийом нових гостей тепер неможливий. Гостям із Росії та Білорусі більше не доступне оформлення бронювань на Airbnb", - заявили в компанії.

Ще 4 березня головний виконавчий директор Airbnb Браян заявив, що сервіс оренди житла припинив роботу в Росії та Білорусі.

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