Airbnb відключив росіян та білорусів від своїх сервісів

Сервіс з оренди житла Airbnb заборонив користувачам із Росії та Білорусі бронювати житло та надавати своє майно для гостей із інших країн, повідомляє Новое время.

Платформа повідомила, що всі бронювання з 4 квітня й пізніше будуть скасовані.

"Календарі оголошень в Росії та Білорусі заблоковані. Прийом нових гостей тепер неможливий. Гостям із Росії та Білорусі більше не доступне оформлення бронювань на Airbnb" , - заявили в компанії.

Ще 4 березня головний виконавчий директор Airbnb Браян заявив, що сервіс оренди житла припинив роботу в Росії та Білорусі.