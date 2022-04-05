ООС: Росія обстріляла хімзавод у Донецькій області

Російські окупанти обстріляли фенольний завод у Донецькій області.﻿ Про це, з посиланням на штаб Операції об'єднаних сил, повідомляє Новое время.

Зафіксовано сім попадань у це підприємство.

Через це було пошкоджено: три ректифікаційні колони, три збірки товарної продукції, міжповерхові перекриття споруди перегонки масла, матеріальні трубопроводи, вагон-цистерна та металеві споруди.

"Небезпеки для навколишнього середовища немає" , – зазначається в повідомленні.

Після обстрілів окупантами було ліквідовано 11 пожеж у Покровську, Новогородівці, Костянтинівці, Слов'янську, Сєвєродонецьку.

Четверо цивільних отримали поранення внаслідок ведення бойових дій у Новосилці та Георгіївці. У населених пунктах Нью-Йорк та Торецьк пошкоджено 5 житлових будинків.