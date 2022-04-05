Австралія забороняє експортувати до РФ предмети розкоші

Уряд Австралії заборонить експортувати до Росії предмети розкоші, повідомляє Українська правда.

Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Меріс Пейн.

Як повідомляється, ці санкції націлені на президента РФ Володимира Путіна та його багатих помічників, а не на пересічних російських споживачів.

Зокрема йдеться про вино, дорогу косметику та запчастини для розкішних автомобілів.

Санкції запроваджуються у координації з ключовими партнерами, щоб обмежити доступ російської еліти до таких товарів. Заборона Японії набуде чинності сьогодні, а незабаром має наслідувати заборона Сполученого Королівства.

Також експорт предметів розкоші до РФ заборонили США, Японія, Британія.