Конгресмени США закликали Байдена збільшити постачання зброї в Україну

Двопартійна група, що складається з більш ніж 30 конгресменів, підштовхує адміністрацію США Джо Байдена до збільшення кількості зброї, яка поставляється українським військовим, повідомляє Новое время.

Як пише CNN, представники Демократичної партії Енді Кім і Джейсон Кроу та член Республіканської партії Пітер Мейєр стали головними підписантами листа на адресу американського лідера із закликом надати більше зброї, включаючи ракети класу «земля-повітря» великої дальності, винищувачі та протикорабельні ракети.

Законодавці кажуть, що їхній запит базується на списку побажань, наданому українськими офіційними особами Конгресу минулого тижня, де зазначено 17 сфер, в яких Україна потребує додаткової допомоги.

Їхній запит також включає збільшення поставок зенітних ракет Stinger і протитанкових ракет Javelin, а також безпілотників з більшою дальністю дії, щоб Україна могла «краще руйнувати російські лінії постачання та протистояти тактиці облоги РФ, особливо на сході України».