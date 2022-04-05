Білий дім: нова фаза війни в Україні може тривати кілька місяців

Росія змінює плани щодо України та готується до нової фази війни. Вона може тривати кілька місяців й довше. Про це заявив радник американського президента Джейк Салліван на брифінгу, повідомляє УНІАН.

Салліван зазначив, що зараз Росія зосереджує сили для спроб атакувати українські війська в Донецькій та Луганській областях. Ймовірно, загарбники продовжуватимуть блокування Миколаєва та наступ на Харків.

За словами посадовця, війська РФ передислоковуються з півночі України до Донбасу. Ймовірно, окупанти розгорнуть там додаткові батальйонні тактичні групи з десятків тисяч солдатів.

У США прогнозують, що Росія зосередиться на спробах захопити ширші межі Луганської й Донецької областей, щоб "замаскувати" попередні військові невдачі.