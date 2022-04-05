Прем'єр Словенії: Боррель і фон дер Ляєн відвідають Київ
Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив, що до Києва прибудуть глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє Європейська правда.
Також він анонсував відновлення роботи кількох дипломатичних місій у Києві.
"До словенських дипломатів у Києві приєднаються литовські. Також туди повертається місія ЄС. Цього тижня до Києва також поїде президент Європейської комісії та Високий представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки. Цього разу приклад показала Словенія", - написав Янша у Twitter.
Слід зазначити, що у графіку президентки Єврокомісії візиту до Києва немає. Вільною є дата 8 квітня, а наступного дня, 9 квітня, вона планує взяти участь в акції "Stand Up For Ukraine" у Варшаві разом із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президентом Польщі Анджеєм Дудою.