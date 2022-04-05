Блінкен: ера потепління після холодної війни завершилася

Держсекретар США Ентоні Блінкен підвів межу під періодом потепління у міжнародних відносинах, який настав після падіння Берлінської стіни та розвалу Радянського Союзу, заявивши, що ця ера "завершилася", повідомляє Голос Америки.

"Ми знову виявляємо себе у вихорі історії" , - сказав Блінкен на урочистій церемонії встановлення в стінах Держдепартаменту США погруддя 61-го керівника цього відомства Джеймса Бейкера, який був шефом американської дипломатії в 1989-1992 роках.

Бейкер, який підтримував тісні особисті стосунки з Едуардом Шеварднадзе, міністром закордонних справ СРСР перебудовного періоду, вважається архітектором багатьох угод про контроль над озброєннями, укладеними в той період.

Однак, як зазначив Блінкен, ця епоха співпраці відійшла в минуле.

"Наполегливіший Китай кидає виклик заснованому на правилах світовому порядку, який протягом довгого часу є основою безпеки і процвітання американців і народів усього світу. Ера, якою ознаменувався період після закінчення холодної війни, завершилася" , - стверджував Блінкен.

Блінкен утримався від характеру нинішньої ери, яка, як він вважає, прийшла на зміну потепління, яким характеризувався період після розвалу Радянського Союзу.

Проте він звернув увагу на події довкола України.