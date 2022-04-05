Мер: Маріуполь сьогодні розділений на дві частини

В обложеному російськими військами Маріуполі тривають вуличні бої, і ворог зараз контролює частину міста, маючи значну чисельну перевагу. Однак українські захисники продовжують стійку оборону. Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю, повідомляє РБК-Україна.

Міський голова зазначив, що перебуває на постійному зв'язку з військовими ЗСУ, які тримають оборону Маріуполя.

"На жаль, це вкрай складно. Держава на чолі з Верховним головнокомандувачем Збройних сил України Володимиром Зеленським робить усе можливе і неможливе, щоби наші хлопці трималися. Є таке стійке відчуття, що дві доби тому наші хлопці отримали додаткові ресурси, щоби й надалі тримати місто" , - сказав він.

За оцінками міської влади, Маріуполь сьогодні "розділений" надвоє: 50% сьогодні під контролем військ РФ і бойовиків "ДНР", а 50% - тримають українські бійці.

"Але потрібно розуміти, що військових, які наступають на наше місто, дуже багато. Вони кількісно в рази переважають тих хлопців, які сьогодні боронять український Маріуполь. На одного нашого бійця приходиться 10 або 15 військових агресора" , - сказав Бойченко.

Мер також вказав на систематичні обстріли міста російськими загарбниками.