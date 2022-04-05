Казначейство США заборонило Росії виплачувати борги із заблокованих рахунків

﻿Казначейство США призупинило виплати доларового боргу з рахунків російського уряду в американських банках, щоб посилити тиск на Москву з метою пошуку альтернативних джерел фінансування, повідомляє Новое время.

Про це пише Bloomberg із посиланням на представника Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Як зазначає агентство, цей крок спрямований на те, щоб змусити Росію вибрати один із трьох непривабливих варіантів:

спустошення доларових резервів, які у її власній країні;

витрачання нових доходів;

оголошення дефолту.

Нововведення відбулося на тлі того, що 4 квітня РФ мала провести виплату за суверенним боргом. Цей захід покликаний ще більше посилити тиск на російського диктатора Владіміра Путіна з метою припинення його вторгнення в Україну.

За даними Bloomberg, цей захід призведе до посилення контролю за платежами, що підлягають виплаті 27 травня, за відсотками, що належать за суверенними доларовими та єврооблігаціями з терміном погашення у 2026 та 2036 роках.

За прогнозом Bloomberg Economics, цього року Росія заробить $321 млрд на експорті енергоносіїв, що більш ніж на третину більше, ніж у 2021 році.