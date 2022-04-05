ПК "Захід": ворожі Су-35 завдали удар по Україні з Білорусі
Вночі, 5 квітня, пара Су-35 окупантів із території Білорусі нанесла удар крилатими ракетами по території України. Про це повідомляє Повітряне командування "Захід".
"Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта - була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль", - йдеться в повідомленні.
Ймовірно, що цілями ворожих військ мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях.
Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід".
Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що над областю збили одну ворожу ракету. Падіння уламків негативних наслідків не спричинили.
Також, як повідомлялось, дві повітряні цілі було знищено над Рівненщиною.