ПК "Захід": ворожі Су-35 завдали удар по Україні з Білорусі

Вночі, 5 квітня, пара Су-35 окупантів із території Білорусі нанесла удар крилатими ракетами по території України. Про це повідомляє﻿ Повітряне командування "Захід".

"Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта - була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль" , - йдеться в повідомленні.

Ймовірно, що цілями ворожих військ мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях.

Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід".

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив﻿, що над областю збили одну ворожу ракету. Падіння уламків негативних наслідків не спричинили.

Також, як повідомлялось, дві повітряні цілі було знищено над Рівненщиною.