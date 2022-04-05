Запоріжжя: в Пологах окупанти замінувано райлікарню

У тимчасово окупованому місті Пологи Запорізької області окупанти захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні, у медзакладі перебували поранені російські військові. Про це, з посиланням на Запорізьку ОВА, повідомляє Українська правда.

"У тимчасово окупованому місті Пологи окупанти захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Медичному персоналу та пацієнтам заборонили повертатись до закладу. Цікаво, що в приміщенні лікарні залишились поранені російські військові" , - йдеться в повідомленні. ﻿

А в тимчасово окупованому Мелітополі чоловікам надсилають фейкові повістки на службу окупантам у так званій "народній міліції".

Крім того, загарбники намагаються підключати в місті російський інтернет. Повідомляється, що Росія продовжує обстрілювати мирні села та містечка в Пологівському районі області. Цивільну інфраструктуру населених пунктів Мала Токмачка, Оріхів окупанти обстрілюють ледь не щодня. Зруйновані багато будинків, магазинів тощо. У селі Інженерне внаслідок обстрілів російськими військами загорілося горище Школи мистецтв. Рятувальники загасили пожежу.

За даними Сил оборони України, станом на вечір 4 квітня та ранок 5 квітня захисники Запорізького краю знищили 24 окупанти, 6 бойових броньованих машин, 5 автомобілів та 5 російських військових поранили.

Окрім того, захоплено одну бойову броньовану машину, знищено станцію супутникового зв’язку та ворожий склад боєприпасів в районі населеного пункту Старомлинівка.