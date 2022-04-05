Верещук: сьогодні відкрито 7 гуманітарних коридорів

На 5 квітня заплановано 7 гуманітарних коридорів, зокрема з Маріуполя та Бердянська на власних авто та евакуаційних автобусах, а також із Токмака Запорізької області, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та Гірського на Луганщині, повідомляє Українська правда.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Попри обіцянки свого керівництва, окупаційні війська нікому не дають проїхати до Маріуполя. Окупанти заблокували представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста у місті Мангуш. Після перемовин вночі їх звільнили та відправили в сторону Запоріжжя".

На вівторок 5 квітня заплановано 7 гуманітарних коридорів:

Із Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

Із Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті.

Із міста Токмак до Запоріжжя. Із міста Запоріжжя до 10.00 планується відправка автобусів для евакуації з гуманітарною допомогою.

Із міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Із міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

Із міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

Із селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Також із міста Мангуш до Бердянська прямує 7 автобусів у супроводі Міжнародного Комітету "Червоного Хреста", які зберуть у місті людей для евакуації до міста Запоріжжя.

На блокпосту у Василівці зараз чекають на проїзд 15 автобусів для евакуації людей з Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів планується відправка додаткових автобусів з Запоріжжя до Бердянська.