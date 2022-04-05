Мер Маріуполя: окупанти пошкодили 90% інфраструктури міста

Російські військові пошкодили 90% майна, що входить до складу інфраструктури Маріуполя. 40% будинків зруйновано в попіл. Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

"90% - це стільки пошкодженого нашого майна, інфраструктури. Десь 60% інфраструктури - це з прямим попаданням або артилерії, або авіації, або систем залпового вогню, або цих систем "Буратіно", що спалюють будинки. Є 40% будинків, які вже неможливо відновити, тому що вони зруйновані в попіл. Дуже складно бачити та розуміти це", – сказав він.

Бойченко згадав слова донеччанина, які переїхав до Маріуполя у 2016 році.

"Він сказав – підкреслю, що це його особиста думка: Маріуполь зруйнували тому, що він став дуже добрим і став вітриною оновлення українського Донбасу. Адже за останні вісім років нічого в окупованому Донецьку не змінилося. Маріуполь дуже швидко змінювався, розквітав і розвивався як європейське місто з демократичними засадами, управлінням", – розповів мер.

Він зазначив, що місто розвивалося високими темпами.